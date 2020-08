Superquark, alla scoperta del DNA dei Romani: anticipazioni 19 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un giro in Europa, con il documentario naturalistico della BBC, della serie Sette continenti un Pianeta, è la proposta di Superquark in onda mercoledì 19 agosto, alle 21.25 su Rai1 con la conduzione di Piero Angela. Il nostro è un territorio ormai molto affollato, e negli anni il suo habitat è stato completamente stravolto dalla presenza massiccia dell’uomo. Questo ha reso la sopravvivenza di alcune specie non così scontata. Oltre a lupi rari e linci iberiche il documentario contiene moltissime immagini meravigliose di un mondo che richiede tutta la nostra attenzione e che va salvaguardato, per garantire un futuro alla sua fauna selvatica che purtroppo da queste parti è a rischio di estinzione. Superquark, i servizi del 19 agosto Il ... Leggi su tvzap.kataweb

SuperQuarkRai : La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno… - SuperQuarkRai : Alla scoperta dell'Australia. Alberto Angela a palazzo Barberini. Come funziona la pila, con Paco Lanciano. Questi… - giampiero661MJ : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… - TizianaCasini : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… - _francesco_1980 : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… -