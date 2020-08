Supernatural 15: iniziate le riprese delle ultime 2 puntate nella città di Vancouver (Di mercoledì 19 agosto 2020) The CW ha annunciato che sono cominciate a Vancouver, in Canada, le riprese delle ultime due puntate di Supernatural 15 che saluterà i fan in autunno. Le riprese di Supernatural 15 sono ufficialmente ricominciate per terminare il lavoro previsto sul set degli ultimi due episodi della serie prodotta per The CW. Il cast e la troupe avevano dovuto interrompere i ciak in programma a Vancouver nel mese di marzo e, ora, dopo aver rispettato la quarantena per chi viene dall'esterno dei confini del Canada è possibile completare la produzione. The CW, a marzo, aveva deciso di mettere in pausa la messa in onda quando mancavano sette episodi alla conclusione delle avventure dei fratelli Winchester. Il network ha da ... Leggi su movieplayer

Jensen Ackles nel cast della terza stagione di The Boys

Il cast della terza stagione di The Boys inizia a prendere forma, e da quest’oggi potrà contare anche su Jensen Ackles. Apprezzatissimo dai fan come co-protagonista nella celebre serie Supernatural, l ...

