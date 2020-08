Supercoppa Europea, la Uefa annuncia il ritorno parziale dei tifosi (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Supercoppa Europea potrebbe essere la prima partita con un ritorno parziale dei tifosi allo stadio dopo la pandemia del Covid-19 I 55 segretari dell’Uefa hanno preso in considerazione attraverso una riunione telematica il possibile ritorno dei tifosi allo stadio in occasione della Supercoppa Europea. La partita è in programma il prossimo 24 settembre nella città ungherese di Budapest. La riapertura non sarà ovviamente totale ma sarà disponibile solamente il 30% della capienza massima dello stadio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

