Supercoppa Europea con i tifosi? Arriva la decisione della Uefa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nonostante la nuova crescita dei contagi in tutta Europa le varie federazioni calcistiche stanno valutando l'idea di riportare i tifosi allo stadio. Il tutto avverrebbe seguendo regole sanitarie adeguate e la capienza degli impianti sarebbe limitata al 30%.Supercoppa Europea A PORTE APERTEcaption id="attachment 305161" align="alignnone" width="300" Ceferin (Getty Images)/captionIn queste ore la Uefa è al lavoro per capire la fattibilità di disputare la prossima Supercoppa Europea con i tifosi allo stadio. I membri del consiglio direttivo si sono espressi così su tale eventualità: "I partecipanti alla videoconferenza hanno messo l’accento sulla necessità di adottare rigorose misure igienico-sanitarie per garantire ... Leggi su itasportpress

ferraiolia : RT @marifcinter: UFFICIALE - Supercoppa Europea del 24 settembre (Psg/Bayern o Lione vs Inter/Siviglia) a Budapest possibile 'partita pilot… - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - ItaSportPress : Supercoppa Europea con i tifosi? Arriva la decisione della Uefa - - sportli26181512 : Supercoppa Europea con i tifosi, la decisione della Uefa: Durante una videoconferenza con i 55 segretari generali l… -