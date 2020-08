Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie Netflix (Di mercoledì 19 agosto 2020) I fratelli Duffer hanno rivelato in una recente intervista che Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie. Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer, come hanno svelato gli showrunner in una nuova intervista in cui parlano del progetto prodotto per Netflix. La notizia è emersa grazie a un articolo pubblicato da The Hollywood Reporter in cui si parla della situazione dello show le cui riprese sono attualmente in pausa in attesa di poter ritornare sul set in totale sicurezza. Ross Duffer ha infatti dichiarato parlando di Stranger ... Leggi su movieplayer

