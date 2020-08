Stop a cartelle fiscali e pagamenti. Nessun salasso d’agosto. L’agenzia delle Entrate smonta l’ennesima fake news. Tutti i versamenti sono rinviati al 15 ottobre (Di mercoledì 19 agosto 2020) smontata l’ennesima fake news contro il Governo. Gli italiani, ancora in forte affanno a causa della crisi generata dall’emergenza coronavirus, non dovranno affatto svenarsi già in agosto per pagare le tasse. Proprio con il Decreto agosto è stato infatti previsto lo Stop ai pagamenti e alle cartelle fiscali fino al prossimo 15 ottobre. L’Agenzia delle Entrate, diretta da Ernesto Maria Ruffini (nella foto), ha fornito chiarimenti sulle modifiche alla normativa introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Specificato così che il Decreto agosto estende fino al 15 ottobre la sospensione dei versamenti di tutte le ... Leggi su lanotiziagiornale

