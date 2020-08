“Stefano De Martino? Rapporto Chiuso!”: Belen Rodriguez avrebbe un nuovo amico speciale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo i minuziosi indizi di Very Inutil People, anche Chi Magazine, in edicola da oggi con il suo nuovo numero, parla di un nuovo amico speciale nel cuore di Belen Rodriguez. Lui è un amatissimo hair-stylist di Milano. Belen Rodriguez avrebbe un nuovo amico speciale Antonino Spinalbese sarebbe il nuovo amico speciale entrato nel cuore... L'articolo “Stefano De Martino? Rapporto Chiuso!”: Belen Rodriguez avrebbe un nuovo amico speciale proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... Leggi su blogtivvu

