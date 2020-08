Stati Uniti, tragedia al parco acquatico: uomo muore intrappolato nello scivolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un uomo di 32 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in un tubo di sostegno di uno scivolo di un parco acquatico. L’ha riportato il sito d’informazione Daily News. La polizia e i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per liberarlo ma dopo cinque ore di tentativi disperati ha dovuto arrendersi. La tragedia è successa lunedì 18 agosto nella struttura dell’Eldorado Aquatic and Fitness Center in Arizona, Stati Uniti. Stando alle ricostruzioni degli agenti il giovane, un senzatetto della zona, ha fatto irruzione nel parco scavalcando l’alto recinto di cinta con l’obiettivo, probabilmente, di farsi un bagno in piscina. L’uomo ha quindi strisciato ... Leggi su tpi

FrancescoBonif1 : “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, ha detto Michelle Obama alla convention democratica. Una donn… - repubblica : Stati Uniti, la foto che imbarazza Bill Clinton: massaggio dall'ex vittima 22enne di Jeffrey Epstein - ilpost : Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme che avrebbero ostacolato il voto per posta - mrbassetti : RT @OrioliPaolo: Vittoria... per ora Adesso cosa si inventerà #Trump? #Biden2020 #BidenHarris2020 Il servizio postale degli Stati Uniti h… - cotrozzilivio : finché il capo di uno stato o confederazione metterà a rischio la vita anche al di là dei suoi confini siamo in dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, la foto che imbarazza Bill Clinton: massaggio dall'ex vittima 22enne di Jeffrey Epstein la Repubblica Xbox Series S: nuovi rumor sulla GPU

Con lo scalpore creato dal posticipo di Halo Infinite e Xbox Series X in arrivo a novembre, sembra proprio che Xbox Series S sia un po’ sparita dai riflettori negli ultimi giorni. Le voci sulla ...

Focolaio a La Maddalena, dieci positivi sull’isola di Santo Stefano: tamponi a tappeto

Ad essere sottoposti ai test sono stati sia gli ospiti in vacanza, che i dipendenti del resort, per un totale di tamponi che al momento si aggira intorno ai 150, ma si attendono gli esiti di altri ...

Con lo scalpore creato dal posticipo di Halo Infinite e Xbox Series X in arrivo a novembre, sembra proprio che Xbox Series S sia un po’ sparita dai riflettori negli ultimi giorni. Le voci sulla ...Ad essere sottoposti ai test sono stati sia gli ospiti in vacanza, che i dipendenti del resort, per un totale di tamponi che al momento si aggira intorno ai 150, ma si attendono gli esiti di altri ...