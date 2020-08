“Stai zitto!”. Andrea Delogu stavolta non la manda giù e perde la pazienza. Una furia mai vista in diretta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da mesi, dal 29 giugno per la precisione, Andrea Delogu e Marcello Masi sono i conduttori de La vita in diretta estate. Un’ eredità pesante dopo la prova di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, campioni di ascolti durante il periodo primaverile con l’Italia piombata nell’incubo lockdown. Una prova ancora più difficile perché, nonostante gli anni di esperienza alle spalle, i due non si erano mai cimentati prima d’ora alla guida di un programma quotidiano di informazione e intrattenimento e varie volte hanno confessato di temere questa nuove avventura. In realtà, invece, sono molto apprezzati dal pubblico per la loro simpatia e sintonia ma ovviamente non mancano le critiche. Poche ore fa infatti sui social un follower di Andrea Delogu l’ha attaccata ... Leggi su caffeinamagazine

