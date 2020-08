Stadio San Paolo, iniziati i lavori per il manto erboso. Lavori di ammodernamento per 10 milioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono iniziati ieri i Lavori al manto erboso del San Paolo. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Se ne occupa la ditta Marrone, specializzata nel rifacimento dei manti erbosi per tutti i campi di Italia. “Per evitare problemi legati al gran caldo e quindi ad un ingiallimento del prato, sono iniziate le operazioni di “carotatura”. Con dei macchinari, detti “carotatrici” o “bucatrici”, vengono estratti dal terreno del San Paolo dei piccoli cilindretti di terra uniti all’erba. Si crea cosi per tutta la superficie erbosa dei piccoli fori indicativamente con una profondità massima 5-7 cm. Le “carote”, appunto. I buchi non restano visibili. Il campo, però, è già in ottime condizioni, ... Leggi su ilnapolista

napolista : Stadio San Paolo, iniziati i lavori per il manto erboso. Lavori di ammodernamento per 10 milioni Sul CorMez. Al via… - mario8618 : @kit3mmu0rt Quanto mancano i cori allo stadio...sentire tutte quelle urla'bestemmie' insulti, mi da un'enorme fast… - Mr_yaya_du_1018 : RT @ftblsm: Buon compleanno 'Golden Boy' . 'Allora, oggi vi leggerò quacche brano tratto da 'i' Vangelo secondo Me'. Era la prima domenica… - rosalinobove : RT @FrancescaCphoto: Il boato di San Siro ?? In quella partita due boati da far venire giù lo stadio... Tanti auguri, Cuchu ?? Leggenda in… - paglialunga00 : RT @IngrossoMassimo: @AlbertoLetizia2 Ma non abbiamo un ministro degli Affari Esteri già venditore di bibite allo stadio San Paolo? Si ma… -