Stadi, sul ritorno dei tifosi si esprime Dal Pino: “Faremo la cosa giusta” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStadi. E’ il tema principale intorno al quale è ruotata l’intervista rilasciata da Paolo Dal Pino, presidente della serie A, al portale americano The Athletic. Stadi nuovi e Stadi da riaprire, tematiche che stanno particolarmente a cuore ai tifosi italiani. “Sono al fianco di Commisso e di tutti gli altri proprietari che lottano contro la burocrazia per investire soldi per ammodernare o costruire nuovi Stadi. Abbiamo un’opportunità unica e storica e non possiamo perderla“, ha dichiarato Dal Pino. Se in questo senso il presidente si è apertamente schierato, ci è invece andato cauto in merito al ritorno dei tifosi negli impianti italiani. La risalita ... Leggi su anteprima24

