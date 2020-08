Spuntano le foto scandalo di Clinton, ma lui fa una cosa di sinistra: dà lezioni di moralità a Trump (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’intervento di Bill Clinton alla convention per Joe Biden potrebbe diventare il momento più imbarazzante nella storia delle convention democratiche. Mentre l’ex presidente parlava, tutti avevano sotto gli occhi le foto appena pubblicate dal Daily Mail. Il giornale britannico è arrivato dove la libera stampa americana non ha potuto (o voluto). E anche qui ci sarebbe da porsi qualche domanda su quanto sia indirizzato il tanto decantato giornalismo dei vari New York Times e Washington Post. Clinton in viaggio con le cattive compagnie Le foto imbarazzanti che mostrano l’ex presidente che si fa fare un massaggio al collo da Chauntae Davies, una delle accusatrici di Jeffrey Epstein. A pubblicarle è il Daily Mail che riporta anche la testimonianza della donna che racconta come siano ... Leggi su secoloditalia

