Spagna, nuovo boom di contagi: 3700 in un giorno, 1500 a Madrid (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Spagna la nuova ondata sembra già realtà. Già nei giorni scorsi i numeri erano stati preoccupanti, ma nella giornata di oggi si è arrivati a registrare 3.715 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono 127 le vittime nelle ultime 24 ore. La zona maggiormente colpita è quella di Madrid, che oggi segna un aumento di 1.535 contagi, mentre nei paesi baschi sono stati trovati 472 nuovi infetti e in Aragona 466. Leggi su sportface

