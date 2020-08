Sorpresa a Lisbona: Cristiano Ronaldo avvistato al Four Season (Di mercoledì 19 agosto 2020) C’è anche Cristiano Ronaldo a Lisbona, sede delle final eight di Champions League 2019/2020. Nel giorno di Lione-Bayern Monaco, il fuoriclasse portoghese è stato avvisato al Four Season, come riportato da Sky Sport. La motivazione? Non per assistere alla sfida della squadra che ha eliminato la sua Juventus agli ottavi. E nemmeno per ragioni di mercato. Semplicemente CR7 ha scelto Lisbona per chiudere le sue ferie in compagnia di Georgina e i figli. Leggi su sportface

