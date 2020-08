“Sono una traditrice seriale”. La vita in diretta estate: Andrea Delogu e Marcello Masi senza parole. A dirlo proprio “lei” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella seconda parte della puntata di oggi de La vita in diretta estate, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno deciso di affrontare un tema sempre più delicato: quello dei tradimenti. Pare, infatti, che, in conseguenza di una nuova sentenza della cassazione, non tutti i tradimenti, all’interno del matrimonio, porteranno a un risarcimento del danno. Lo ha ben spiegato un avvocato matrimonialista in collegamento. In studio, invece, è stata presente Patrizia De Blanck, noto personaggio televisivo dalle nobili origini. Qualcuno a questo punto si starà chiedendo: cosa ha a che fare una contessa con l’argomento dell’infedeltà? Lo ha spiegato lei stessa ai microfoni de La vita in diretta ... Leggi su caffeinamagazine

virginiaraggi : Voglio dare una buona notizia ai tanti cittadini amanti della bicicletta. Sono riprese le operazioni di sfalcio del… - borghi_claudio : E la BALLA del giorno spetta a Locatelli del CTS per cui solo il 3% dei contagi è riferibile ai migranti 'intesi co… - PaolaTavernaM5S : Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e… - berna_mas : @AndreeCucc Difficile rispondere qui e in poche parole...però potresti chiederti: 1) quale è il vero motivo per cui… - sara_difalco : RT @LidaSezOlbia: Avranno 25 gg eppure li hanno abbandonati dentro un sacco, sotto il sole. Sono un maschietto e una femminuccia, li abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono una Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera