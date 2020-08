Sondaggi politici elettorali oggi 19 agosto 2020: le Regioni che faranno tremare il governo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 19 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Parte il conto alla rovescia per le Elezioni Regionali in programma il prossimo 20 e 21 settembre. Secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali Dire-Tecnè, la situazione è in bilico nella maggior parte delle Regioni. Solo in alcune di quelle che si preparano ad eleggere il proprio presidente, infatti, la vittoria di un candidato è quasi scontata. In almeno 4 su 6, invece, la partita è ancora aperta. Una partita importante considerando che le prossime elezioni amministrative saranno un banco di prova per la maggioranza di ... Leggi su tpi

