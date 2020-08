Sondaggi elettorali Emg: regionali Toscana, Giani avanti 6 punti su Ceccardi (Di mercoledì 19 agosto 2020) In questi giorni Matteo Salvini è impegnato in un tour elettorale in Toscana insieme alla candidata presidente del centrodestra Susanna Ceccardi. L’obiettivo del numero uno della Lega è colmare il gap con il candidato di centrosinistra Eugenio Giani. Che rimane importante. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Emg commissionati da Italia Viva, il presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana raccoglierebbe il 46,5% dei voti contro il 40,5% di Susanna Ceccardi. Terza con l’8% la candidata del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, che più volte ha respinto le avances del Pd a correre insieme a sostegno di Giani. Nemmeno il sì alle alleanze locali sulla piattaforma Rousseau le ha fatto cambiare idea: ... Leggi su termometropolitico

TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Noto ?? Il candidato di #Pd e #M5S, Ferruccio Sansa, è dietro al governatore uscen… - TermometroPol : ?? Secondo i sondaggi elettorali Euromedia: ?? Per 6 italiani su 10 la crisi della #Lega è irreversibile. ??… - frances93624738 : RT @SerglocSergio: Sondaggi elettorali Euromedia: per 6 italiani su 10 crisi Lega è irreversibile - pborghilivorno : #controcorrente #politicadacambiare i partiti dell'area del centro sinistra alla battaglia contro l'avversario del… - SerglocSergio : Sondaggi elettorali Euromedia: per 6 italiani su 10 crisi Lega è irreversibile -