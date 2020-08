Somiglianza tra Ciavy Maliokapis e la scimmietta pupazzo di ‘Ōkiku naru Ko’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao di nuovo! Stavolta propongo Somiglianza tra Ciavy Maliokapis di Temptation Island e la scimmia del programma televisivo giapponese “Ōkiku naru Ko“. ... Leggi su isaechia

UCommentator2 : Ma solo io ho notato la somiglianza tra Drughi88 e Strowman? - armando_sanna : ??Oggi mi sono svegliato e sono diventato un meme! ?? Gli amici di Genowa hanno notato qualche somiglianza tra me e… - PatrizioMarozzi : @AuschwitzMuseum se le persone non vivono con amore lo spazio della compassione tracima ovunque per inverosimile so… - TheSmokingBrai1 : Sono solo io che noto una certa somiglianza tra @DraghiMario e @bobsaget? #HIMYM #Draghi #meeting20 #MeetingRimini - sofiakookv03 : Ragazzi rispondetemi vi prego, solo io non vedo nessuna somiglianza tra BWL e Dynamite??? cioè...penso che il conce… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Ciavy Maliokapis e la scimmietta pupazzo di ‘Okiku naru Ko’ Isa e Chia Week end di mostre tra boschi e supereroi

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 19 AGO - Dalla meraviglia del pavimento del Duomo di Siena all'arte "incontrata" mentre si passeggia per i boschi delle Dolomiti d'Ampezzo. E poi ancora l'archeol ...

La pandemia più grave del terzo millennio avanza tra dubbi e poche certezze

Con i numeri dei contagi che tornano a salire anche in Italia, si aprono scenari preoccupanti per il prossimo futuro. Recenti considerazioni di alcuni autorevoli esperti avevano supposto come l'attual ...

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 19 AGO - Dalla meraviglia del pavimento del Duomo di Siena all'arte "incontrata" mentre si passeggia per i boschi delle Dolomiti d'Ampezzo. E poi ancora l'archeol ...Con i numeri dei contagi che tornano a salire anche in Italia, si aprono scenari preoccupanti per il prossimo futuro. Recenti considerazioni di alcuni autorevoli esperti avevano supposto come l'attual ...