Siviglia, Ocampos: «Ho dolore al ginocchio. Decide il mister se giocherò in finale» (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’attaccante del Siviglia, Lucas Ocampos, ha parlato delle sue condizioni fisiche nell’intervista rilasciata a Marca Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha rilasciato un’intervista a Marca in vista della finale di Europa League contro l’Inter. Ecco le sue parole: dolore AL ginocchio – «Sto migliorando giorno dopo giorno. La verità è che ho quel dolore al ginocchio, che non è molto forte, ma ho giocato lo stesso con il Manchester Uniter. Era una partita che dovevo giocare. Volevo davvero non perderla e ho fatto il possibile, tutto quello che potevo. I compagni di squadra che sono entrati si sono comportati benissimo e per fortuna siamo arrivati ​​in ... Leggi su calcionews24

