Siviglia-Inter, Ocampos: “Giocare la finale? Ho dolore al ginocchio, sceglie il mister…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lucas Ocampos prova a farcela per la finale.Tra due giorni andrà in scena la sfida tra il Siviglia e l'Inter, valida per la finale di Europa League: i due club proveranno a vincere per cercare di conquistare l'ambito trofeo.Tra i protagonisti della sfida ci sarà Lucas Ocampos, che questa stagione ha realizzato 14 gol trascinando i suoi compagni di squadra verso l'ultima tappa della competizione. A due giorni dalla gara l'ex attaccante del Milan è Intervenuto ai microfoni di Marca, esprimendo la sua voglia di essere presente per la finale contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:"Sto migliorando giorno dopo giorno. La verità è che ho quel ... Leggi su mediagol

