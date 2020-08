Sis 118: "Serve anche il saturimetro nelle classi. L'ipossia da Covid-19 è silente" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non solo la temperatura corporea: Secondo Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118 (Società Italiana Sistema 118) è necessario nelle scuole valutare quotidianamente anche la saturazione. Ecco perché in ogni classe deve essere presente un saturimetro: “L’ipossia da Covid-19 è silente - ha affermato ai microfoni di ‘Agorà’ su Rai3 -. Noi abbiamo visto persone con 37,5” di temperatura “o asintomatici, che avevano le polmoniti interstiziali. E ce ne siamo accorti facendo l’emogasanalisi, con il crollo delle concentrazioni ematiche di ossigeno in pazienti che si sentivano perfettamente bene”.“Quindi - è la proposta - ... Leggi su huffingtonpost

agorarai : Proponiamo di aggiungere alla mascherina anche la protezione della visiera: protegge da droplet anche gli occhi, co… - HuffPostItalia : Sis 118: 'Serve anche il saturimetro nelle classi. L'ipossia da Covid-19 è silente' - mr_echoes : @agorarai @BalzanelliMario @SIS_118 A quando la museruola? Ma vaffanculo imbecille marxista - NealaAntinori : RT @HuffPostItalia: Sis 118: 'Serve anche il saturimetro nelle classi. L'ipossia da Covid-19 è silente' - claudia__74 : RT @HuffPostItalia: Sis 118: 'Serve anche il saturimetro nelle classi. L'ipossia da Covid-19 è silente' -

Ultime Notizie dalla rete : Sis 118 Covid, Balzanelli (Sis 118): "Serve saturimetro nelle classi" Adnkronos Coronavirus, visiere fondamentali per combattare il virus. Il 118: «Il Governo le renda obbligatorie»

La mascherina non è sufficiente a proteggere dal coronavirus. Oltre alla mascherina, se la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), occorre l'uso delle visiere definito come "fondamentale" per evitare ...

Non sottovalutiamo l'utilità delle visiere protettive

Per questo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), che si occupa «di assicurare, a livello nazionale, la massima qualificazione del Sistema di emergenza territoriale 118», propone al Governo ...

La mascherina non è sufficiente a proteggere dal coronavirus. Oltre alla mascherina, se la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), occorre l'uso delle visiere definito come "fondamentale" per evitare ...Per questo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), che si occupa «di assicurare, a livello nazionale, la massima qualificazione del Sistema di emergenza territoriale 118», propone al Governo ...