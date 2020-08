Sicilia, movida serale con obbligo di mascherina: “È una cavolata, a cosa serve?” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sicilia, movida serale con obbligo di mascherina. L’ordinanza del ministero della Salute prevede l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 nelle piazze e nelle strade di tutta Italia. In Sicilia, a Marina di Ragusa nel clou delle vacanze estive, c’è chi indossa la mascherina nella movida ma c’è chi invece decide di indossarla tutto il giorno:”È uno sforzo che si deve fare”. L’ordinanza del ministero della Salute prevede l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 nelle piazze e nelle strade di tutta Italia. In Sicilia, a Marina di Ragusa in pieno periodo di vacanze e di ... Leggi su limemagazine.eu

... preoccupare gli esperti e le istituzioni e che hanno portato a misure più stringenti sui luoghi della movida. Da giorni ormai in tutta la Sicilia ci sono controlli a tappeto sui locali notturni e ...

