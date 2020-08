“Si doveva sapere mezz'ora dopo, perché solo oggi?”. Viviana, i dubbi dello psichiatra: cosa non torna sul foglio in auto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto a In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7, per parlare degli ultimi sviluppi del giallo di Caronia. dopo due settimane è infatti stato ritrovato il corpo di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj scomparsa il 3 agosto e trovata morta l'8. “Oggi abbiamo appreso una notizia sbalorditiva, ovvero che nella macchina c'era un foglio che riportava la diagnosi della signora. Che ci vogliano venti giorni per guardare nel cassetto dell'auto - ha sottolineato lo psichiatra - mi sembra un po' sorprendente. Si dovrebbe sapere mezz'ora dopo il ritrovamento della macchina perché è un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoSi doveva