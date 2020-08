Sg Volley, altro ingaggio: arriva la palleggiatrice Annarita Maresca (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra new entry per la DP Noleggi SG Volley, che dopo essersi aggiudicate le prestazioni di Eleonora Carbone e Fortuna Castelleno chiude l’ennesimo colpo di mercato con l’arrivo della palleggiatrice Annarita Maresca. Classe 2000, anche lei proveniente dalla Gimel Sant’Agata di Massa Lubrense, dopo diversi campionati in maglia gialloblu, lo scorso anno si è “consacrata” tra le fila del CUS Napoli Volley, disputando un ottimo campionato. Atleta molto tecnica e determinata, Annarita sarà elemento importante a disposizione dello staff tecnico della compagine sangiorgese. Queste le dichiarazioni del neo acquisto della DP Noleggi SG Volley: «Sono veramente entusiasta di iniziare ... Leggi su anteprima24

gggraveyard_ : @photofyoo 2/2 del piede giocando a beach volley bho non mi viene in mente altro in generale non faccio casini sono bravina - StreetNews24 : Altro tassello nel reparto centrali della Kioene Padova con la conferma di Francesco Fusaro. Nato il 30/05/1999 a D… - ottopagine : DP Noleggi SG Volley: dal mercato arriva un altro grande colpo #SanGiorgiodelSannio - tusciaweb : Volley life, dopo Marco Piscopo arriva Luca Genna Viterbo - Luca Genna schiaccerà per la Volley life Viterbo. Altr… - PowervolleyMI : ?? | FOTO Terminato un altro giorno di allenamenti per l'Allianz #PowervolleyMilano! Domani si torna al lavoro fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley altro Sg Volley, altro ingaggio: arriva la palleggiatrice Annarita Maresca anteprima24.it Memorial Giri allo Zocco Beach Ricavato all’Airc

SAN FELICIANO – Presentata la settima edizione del Memorial Claudio Giri, torneo di sand volley 3x3 misto che il 29 e 30 agosto coinvolgerà tanti sportivi. Allo stabilimento Zocco Beach di San Felicia ...

Stop alle infiltrazioni in palestra dopo il restyling del tetto

Un tetto nuovo per la palestra della scuola media pubblica “Benzi-Manzoni“ di via Isimbardi, per dire addio alle continue infiltrazioni d’acqua piovana. Gli alunni del plesso e gli atleti delle societ ...

SAN FELICIANO – Presentata la settima edizione del Memorial Claudio Giri, torneo di sand volley 3x3 misto che il 29 e 30 agosto coinvolgerà tanti sportivi. Allo stabilimento Zocco Beach di San Felicia ...Un tetto nuovo per la palestra della scuola media pubblica “Benzi-Manzoni“ di via Isimbardi, per dire addio alle continue infiltrazioni d’acqua piovana. Gli alunni del plesso e gli atleti delle societ ...