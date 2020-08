“Sesso, bugie e videotape”: stasera su La7 il film simbolo della fine degli anni ’80 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il cast di “Sesso, bugie e videotape”: da sinistra, Peter Gallagher, Laura San Giacomo, Andie MacDowell e James Spader. (Spa) Ci sono film che segnano un’epoca in maniera indelebile. Il caso di Sesso, bugie e videotape, girato nel 1989 dal giovanissimo Steven Soderbergh, rappresenta al meglio il passaggio fra gli anni degli yuppies e la generazione X degli anni ’90. Pioniere, inoltre, anche del cosiddetto filone “indie”, Sesso, bugie e videotape, come spesso accade nel cinema del regista americano, ha anche anticipato manie, fantasmi e ossessioni della cultura americana. Focalizzandosi, come un oscuro presagio, sul voyeurismo e sull’impossibilità di comunicazione ... Leggi su iodonna

