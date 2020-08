Serie B, decisione inaspettata del Lecce: il club salentino esonera Fabio Liverani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Lecce ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Fabio Liverani.I salentini nella stagione appena conclusa hanno dovuto soccombere a una retrocessione in Serie B dopo un'annata vissuta tra alti e bassi. I giallorossi si sono giocati la permanenza nella massima categoria fino all'ultima giornata in uno scontro punto a punto con il Genoa che alla fine ha avuto la meglio. Il club pugliese ha però deciso di non confermare al timone della squadra l'ex centrocampista romano che nel pomeriggio odierno è stato sollevato dall'incarico di primo allenatore."L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani". Con riferimento ai rapporti di ... Leggi su mediagol

Lega Pro, ipotesi girone centro Italia con Perugia, Ternana e Gubbio

La Lega Pro sta per varare i tre gironi. Il criterio quest’anno dovrebbe essere quella di una divisione orizzontale. I tre gironi di Serie C dovrebbero cioè comprendere squadre geograficamente più vic ...

Virtus Ragusa conferma iscrizione in Serie C

Non c’è solo la Virtus Kleb di serie B. La Virtus Ragusa ha confermato l’iscrizione al campionato di serie C Silver che vedrà al via solo squadre siciliane. La società virtussina allestirà una squadra ...

