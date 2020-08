Serie B, Cremonese e Ascoli vogliono De Sanctis: ma l’ex portiere rimarrà a Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Serie B, Cremonese e Ascoli vogliono De Sanctis: ma l’ex portiere rimarrà a Roma e rientrerà nei nuovi piani della società capitolina Morgan De Sanctis, attuale team manager della Roma, non si muoverà dalla Capitale. L’edizione odierna de Il Messaggero ha spiegato la volontà dell’ex portiere, che rimarrà all’interno dell’organigramma. Sull’ex estremo difensore, oltre all’Hellas Verona in A, c’erano gli interessamenti di due club di Serie B, ovvero Ascoli e Cremonese. Le due società, almeno per il momento, dovranno virare su altri obiettivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Donna scomparsa nel Cremonese, un fermo per omicidio

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli. Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Cre ...

