Serie A, allarme Coronavirus nel Cagliari: diversi calciatori positivi, a rischio il ritiro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Coronavirus torna a irrompere prepotentemente nel mondo del calcio. Dopo Kiril Despodov, ci sono altri casi di positività tra i giocatori del Cagliari al punto che il ritiro della squadra, in preparazione della prossima stagione, potrebbe saltare. Al momento, non si sa né quanti sono né chi sono i calciatori risultati positivi. Si parla di tre o cinque. «Daremo i dati ufficiali solo quando arriveranno i risultati di tutti i tamponi» ha spiegato il presidente Tommaso Giulini all’Ansa. La squadra, composta da 27 atleti, era stata convocata proprio per il pomeriggio di oggi, 19 agosto, per la prima seduta ad Asseminello. E, invece, è stato tutto rinviato. In forse anche la partenza per il ritiro di Aritzo prevista per ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : Serie A, allarme Coronavirus nel Cagliari: diversi calciatori positivi, a rischio il ritiro - Hellas1903it : Serie A in allarme, altri tre del Cagliari positivi al Coronavirus - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Cagliari, allarme per tre giocatori positivi al Covid: a rischio il ritiro di Aritzo - FabioTraversa : RT @SportRepubblica: Cagliari, allarme per tre giocatori positivi al Covid: a rischio il ritiro di Aritzo - SportRepubblica : Cagliari, allarme per tre giocatori positivi al Covid: a rischio il ritiro di Aritzo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie allarme Serie A in allarme, altri tre del Cagliari positivi al Coronavirus Hellas1903.it Il Covid spaventa la Serie A: 4 giocatori positivi

Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell’attaccante del ... casi di positività riscontrati nell’OM – fanno suonare il campanello d’allarme anche per il campionato italiano.

Coronavirus, altri contagi in serie A: quattro in due giorni

Torna l’allarme Coronavirus sulla Serie A. È di oggi la notizia della positività di Antonio Mirante della Roma, ma non è l’unico. Oltre a Kiril Despodov (la notizia è di due giorni fa), altri giocator ...

Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell’attaccante del ... casi di positività riscontrati nell’OM – fanno suonare il campanello d’allarme anche per il campionato italiano.Torna l’allarme Coronavirus sulla Serie A. È di oggi la notizia della positività di Antonio Mirante della Roma, ma non è l’unico. Oltre a Kiril Despodov (la notizia è di due giorni fa), altri giocator ...