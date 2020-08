Serena Enardu, dopo lo scandalo della torta, perde la pazienza “Il mio telefono finirà in procura..” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Serena Enardu e la sorella Elga sono finite in una vera e propria bufera a causa di una foto pubblicata sui social. Pochissimi giorni fa, infatti, le due gemelle avevano condiviso una foto in cui si trovavano al compleanno di un’amica. Non è questo, però, ad aver creato scandalo quanto, invece, il simbolo della svastica che “decorava” la torta. Un dettaglio che non è passato inosservato e a cui né Serena Enardu né la gemella hanno badato. E così, finita sui social, la foto è stata commentata da tutto il web e gli attacchi sono arrivati numerosi. Adesso, però, la Enardu non ne può più e minaccia di rivolgersi ad un legale per tutelarsi dato che avrebbe ricevuto ... Leggi su kontrokultura

