Se Michelle Obama parla di menopausa, il podcast è tutto da sentire (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sempre un po’ avanti, sempre nella direzione giusta. Michelle Obama sembra non sbagliarne una. Dal libro, al docufilm, ai discorsi elettorali per il democratico Biden. È come se di lei si fidassero tutti. E il livello di ammirazione e ispirazione cresce giorno dopo giorno. Il podcast, un altro successo E ovviamente, anche l’ultima iniziativa realizzata dalla donna più amata d’America, il podcast, non poteva che essere un successo. Perché lei sa come parlare alle persone, lei sa di cosa hanno bisogno le donne, quali temi sono da approfondire, compresi quelli ancora tabù. Leggi anche › La collanina “Vote” di Michelle Obama ... Leggi su iodonna

Phillipasoo : Michelle. Obama. - K_JeanPierre : Michelle Obama. - SalernoSal : Due discorsi in 24 ore, Michelle Obama e Mario Draghi, dimostrano che si può uscire dal pressappochismo. - VittorioFerram1 : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… - brooke_baney621 : RT @Phillipasoo: Michelle. Obama. -