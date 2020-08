Scuole, Ministeri e Cts a lavoro per riaprire in sicurezza: obbligo mascherine (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa ripartenza di tutte le Scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando, in maniera continuativa, sinergica e coordinata sia i Ministeri ad essa particolarmente interessati (Ministero dell’Istruzione e della Salute), sia il Commissario Straordinario per l’Emergenza, sia il Comitato Tecnico- Scientifico, che oggi si sono riuniti in un apposito incontro in vista della ripresa. Al centro della riunione il parere del Cts del 12 agosto che resta confermato, così come è stato ribadito l’obiettivo di garantire quanto prima in tutte le Scuole il necessario distanziamento interpersonale. A tal proposito è stato riconosciuto il grande lavoro già fatto, in ... Leggi su anteprima24

fabiobellentani : RT @globalistIT: - FogliFabiana : RT @globalistIT: - mariamacina : RT @globalistIT: - FrancescaTGI : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Ministeri Scuole, Ministeri e Cts a lavoro per riaprire in sicurezza: obbligo mascherine anteprima24.it Scuola, il Comitato tecnico-scientifico assicura: “Infondati timori su responsabilità presidi”

“La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando, in maniera continuativa, ...

Cts: «Mascherina in classe per i bambini con più di 6 anni»

E tuttavia sui test i sindacati sono sul piede di guerra: «Il ministero della Salute dice che se ne occuperanno le Asl e i medici di famiglia mentre di fatto le Asl stanno demandando alle scuole ...

“La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando, in maniera continuativa, ...E tuttavia sui test i sindacati sono sul piede di guerra: «Il ministero della Salute dice che se ne occuperanno le Asl e i medici di famiglia mentre di fatto le Asl stanno demandando alle scuole ...