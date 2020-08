Scuole, il Ministro Boccia: “Il 14 settembre riapriranno in sicurezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle parole del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, trapela un certo ottimismo sulla riapertura delle Scuole il prossimo 14 settembre. Ospite della trasmissione di Rai 3 “Agorà Estate”, Boccia ha dichiarato che gli istituti “riapriranno in sicurezza” e che non ci sarà nessun rinvio delle elezioni regionali: “Si voterà e dobbiamo votare in sicurezza”. Per quanto riguarda le Scuole nelle prossime ore è previsto un incontro tra gli esponenti del comitato tecnico scientifico per varare specifici protocolli in vista della ripresa delle attività didattiche. Non è da escludere che una decisione verrà presa in base all’indice RT di ... Leggi su anteprima24

