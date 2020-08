Scuole, il ministro Boccia assicura: “Il 14 settembre riapriranno in sicurezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ministro Boccia sulla riapertura delle Scuole Oggi si decideranno le nuove linee guida sulla gestione degli eventuali casi di contagio nelle Scuole. Nel tentativo di sciogliere gli ultimi nodi su banchi, distanze e tamponi, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la prima riunione con il Comitato tecnico scientifico (Cts) incontrerà i rappresentanti dei presidi. Intanto, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di “Agorà estate” su Raitre, assicura il 14 settembre le Scuole “riapriranno le Scuole in sicurezza”. Per la scuola si profila una ripartenza diversificata per regioni. Il ritorno in aula dal 14 ... Leggi su tpi

Ercole1185 : @Gondal89330428 @Rinaldi_euro Ha messo le volanti fuori dalle scuole contro il volere dei compagni sinistri, dove s… - impresacity : Banda ultralarga, firmati i decreti attuativi per 600 milioni di euro: Il ministro Patuanelli: “Investimenti in dig… - maesta63 : @fattoquotidiano Un ministro incapace al governo nel momento più sbagliato,i banchi non risolveranno niente e le sc… - isaago : RT @ultimenotizie: Se nei prossimi giorni il numero dei contagi continuerà a crescere, 'c'è un problema serio da affrontare. Non è ipotizza… -