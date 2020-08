Scuola, via alla distribuzione dei nuovi banchi dal 7 settembre | Arcuri: 11 milioni di mascherine al giorno (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta Comincerà tra il 7 e l'8 settembre la distribuzione dei nuovi banchi monoposto nelle scuole che li hanno richiesti nelle varie regioni, in vista del ritorno in classe con le disposizioni anti-... Leggi su tgcom24.mediaset

La riapertura delle scuole colligiane in piena sicurezza è la priorità dell'amministrazione comunale nell'ottica di garantire a tutti i bambini, ragazzi il tempo scuola e il loro diritto all'apprendim ...

Al via lo screening sierologico per il personale scolastico: come chiedere il test a Bergamo

Partirà dalla prossima settimana a Bergamo la campagna di screening sierologico rivolta al personale docente e non docente delle scuole di tutti gli ordini e i gradi, e anche per chi lavora negli asil ...

