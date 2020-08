Scuola, dietrofront del governo: “Dai 6 anni in su sempre con la mascherina, pure al banco” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – Marcia indietro del governo: a Scuola gli alunni dai 6 anni in su dovranno portare la mascherina sempre, anche al banco. Potranno toglierla soltanto per sostenere le interrogazioni e durante le ore di ginnastica. Nel giorno della riunione del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura in sicurezza delle scuole, fissata per il 14 settembre, il coordinatore Agostino Miozzo dà qualche anticipazione: “Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina. Ci saranno delle condizioni particolari, come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino o una bambina con delle difficoltà neurologiche o psicologiche oppure ... Leggi su ilprimatonazionale

