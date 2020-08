Scuola, Cts: "Obbligo mascherina in classe dai 6 anni". Tutte le novità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Obbligo di mascherina in classe per tutti gli studenti sopra i 6 anni . La mascherina potrà essere abbassata se chiamati per essere interrogati, oppure in altri casi come durante il pranzo a mensa ... Leggi su quotidiano

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - davidefaraone : Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts… - Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - soteros1 : RT @Merigiusi: Visto il caos e il delirio impositivo del #CTS chi può ricorrerà alla istruzione parentale. La scuola ormai è un ambiente da… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Oggi riunione del Cts sulla ritorno a scuola il 14 settembre. In ritardo la consegna dei banchi monoposto -