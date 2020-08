Scuola, Arcuri promette 11 milioni di mascherine al giorno. Il Cts: obbligatorie in classe sopra i 6 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è conclusa la prima di una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) sul rientro a Scuola dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Come anticipato nel pomeriggio dal coordinatore Agostino Miozzo, il Cts torna, almeno sulle mascherine, a quella che era stata la sua prima valutazione: bambini e ragazzi sopra i sei anni dovranno usare la mascherina in classe, a prescindere dai banchi e dal metro di distanza. «Distribuiremo 11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole del paese per metterle a disposizione di studenti e personale», dice il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri. «Distribuiremo 170 mila litri di gel igienizzante la ... Leggi su open.online

ilfoglio_it : Banchi di nebbia sulle scuole. Per Arcuri e Conte è tutto pronto. Ma su contratti, modi e tempi di consegna dei ban… - davidealgebris : Nel Mondo di Conte / Azzolina / Speranza la scuola riapre a settembre solo se la facciamo in discoteca. Poi quel ge… - Mov5Stelle : Una buona notizia per la ripartenza della #scuola a settembre: grazie al lavoro del ministro dell’Istruzione… - andreavent3 : RT @ilfoglio_it: Banchi di nebbia sulle scuole. Per Arcuri e Conte è tutto pronto. Ma su contratti, modi e tempi di consegna dei banchi neg… - pbarbero1 : RT @ilfoglio_it: Banchi di nebbia sulle scuole. Per Arcuri e Conte è tutto pronto. Ma su contratti, modi e tempi di consegna dei banchi neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Arcuri Scuola, Arcuri: "Banchi richiesti serviranno anche per rinnovare aule" TGCOM In classe con la mascherina, esentati le interrogazioni e l'ora di ginnastica. Le misure suggerite dal Cts

E' in corso una serie di incontri per definire i dettagli che garantiranno l'apertura in sicurezza delle scuole. Si discute anche di trasporti e gestione dei casi Covid tra studenti e docenti La data ...

Si torna a scuola, ma con la mascherina

Alle 19, poi, è in programma una riunione tra Anci, Upi, il ministro Azzolina, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, gli Uffici scolastici regionali e i maggiori ...

E' in corso una serie di incontri per definire i dettagli che garantiranno l'apertura in sicurezza delle scuole. Si discute anche di trasporti e gestione dei casi Covid tra studenti e docenti La data ...Alle 19, poi, è in programma una riunione tra Anci, Upi, il ministro Azzolina, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, gli Uffici scolastici regionali e i maggiori ...