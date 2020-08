Scream 5: Jenna Ortega nel cast del film (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'attrice Jenna Ortega è entrata far parte del cast di Scream 5, il nuovo capitolo del franchise horror diventato un cult negli anni '90. Scream 5 ha trovato un'altra delle sue protagoniste: Jenna Ortega reciterà infatti nel nuovo progetto della Paramount che continuerà il fortunato franchise horror ideato da Wes Craven negli anni Novanta. La giovane attrice ha recentemente recitato in Songbird, film con star Demi Moore e Bradley Whitford, uno dei primi titoli realizzati a Los Angeles durante la pandemia. In Scream 5 torneranno in azione Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo capitolo della storia potrebbe esserci anche l'attrice Neve ... Leggi su movieplayer

