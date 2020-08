Sci alpino, Coppa del Mondo: a Soelden si gareggerà a porte chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino inizierà senza la presenza di pubblico a seguito delle misure anti-Covid. Il Circo Bianco scattera’ sabato 17 ottobre (slalom gigante femminile) e domenica 18 (slalom gigante maschile), una settimana in anticipo rispetto alle date inizialmente fissate, dalla località austriaca di Soelden. A riferire dell’impossibilità di far presenziare il pubblico sugli spalti sul ghiacciaio del Rettenbach è stato Jakob Falkner, presidente del Comitato organizzatore al quotidiano di Innsbruck, Tiroler Tageszeitung. “Abbiamo cercato di vedere se ci fosse la possibilità di riempire le tribune con almeno 3000 spettatori ma non ci sono i presupposti – ha detto Falkner – La zona del traguardo verrà divisa in quattro aree: una per le ... Leggi su sportface

Marta Bassino verso la Coppa del mondo di sci 2020/2021: allenamenti sul ghiacciaio a Breuil Cervinia

Continuano gli allenamenti sulle nevi italiane per la fuoriclasse borgarina Marta Bassino. La campionessa di sci alpino, inserita nel gruppo Élite di Coppa del mondo insieme alla vincitrice 2020 ...

L'Opening di Soelden a porte chiuse: la conferma arriva dal presidente del comitato organizzatore

Arrivano nuove informazioni sull'apertura della Coppa del mondo di sci alpino, già anticipata rispetto al solito di una settimana, con i giganti femminile e maschile che si disputeranno sabato 17 e ...

