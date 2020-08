Saviano, spunta il terzo candidato sindaco per il dopo Sommese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaviano (Na) – Sarà Felicino Ambrosino a sfidare Virginia Strocchia e Vincenzo Simonelli per la poltrona di sindaco di Saviano. Trovata l’intesa nella maggioranza dell’ex sindaco (morto) Carmine Sommese: Ambrosino guiderà una coalizione di centrodestra. Via libera alla candidatura di Ambrosino da parte di ex assessori e consiglieri dell’amministrazione Sommese tra cui Luigi Cappella, Antonio Ambrosino e Gregorio Corcione. Salgono, dunque, a tre i candidati: Vincenzo Simonelli per il Pd, Virginia Strocchia (civica) e Felicino Ambrosino (centrodestra). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Alcuni personaggi di Gomorra - la serie prendono spunto dalla cronaca: Annalisa Magliocca, detta Scianel è ispirata a Maria Licciardi esponente di spicco dell'Alleanza di Secondigliano. Così come per ...

