Saranno queste le nuove maglie del Napoli? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non vi sono certezze dal momento che le maglie per la prossima stagione del Napoli non sono ancora state ufficialmente presentate, ma dalle indiscrezioni che arrivano potrebbero essere queste. Sembra infatti che oggi proprio lo store online azzurri le abbia fatte vedere in anteprima forse per un errore. Si attende comunque la presentazione ufficiale che con ogni probabilità avverrà durante il ritiro del Napoli a Castel di Sangro L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

berlusconi : Stiamo selezionando candidati competenti, con esperienza non solo nella politica ma anche nell’impresa, nel lavoro,… - napolista : Saranno queste le nuove maglie del #Napoli? - ilNapolista - franxmonaco : Secondo gli ultimi rumors, saranno queste le maglie del #sscnapoli per la prossima stagione. Sarà vero?… - Antoniotalio : @jo19N26 Ma veramente queste saranno le maglie? È uno scherzo spero.. - zielulife : 'SOLO LA MAGLIA!' Se saranno queste, da oggi in poi sarà: 'SOLO CHI LA INDOSSA!'. -

Ultime Notizie dalla rete : Saranno queste Hellas Verona, saranno queste la prossime maglie di Kumbulla? Onefootball Alex Zanardi, «Significativi miglioramenti clinici, è in terapia semi intensiva»

La comunicazione arriva dall’Ospedale San Raffaele dove Zanardi è dal 24 luglio. «Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi» Sono notizie positive quelle che arrivano dal San Raf ...

Jill Biden: «Joe capace di unire l’America». Chi è la possibile first lady

È famiglia la parola chiave del discorso di Jill Biden, candidata a diventare la First Lady dopo la nomination del marito alla Casa Bianca per i democratici È famiglia la parola chiave del discorso di ...

La comunicazione arriva dall’Ospedale San Raffaele dove Zanardi è dal 24 luglio. «Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi» Sono notizie positive quelle che arrivano dal San Raf ...È famiglia la parola chiave del discorso di Jill Biden, candidata a diventare la First Lady dopo la nomination del marito alla Casa Bianca per i democratici È famiglia la parola chiave del discorso di ...