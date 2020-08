Sanna Marin non ha il coronavirus (Di mercoledì 19 agosto 2020) I «lievi sintomi respiratori» accusati negli scorsi giorni persistono, ma l'esito del tampone è negativo Leggi su media.tio.ch

Miti_Vigliero : Sospetto Covid per la premier finlandese Sanna Marin: ha sintomi respiratori e si sottoporrà a tampone… - ereike05 : RT @jeperego: La premier finlandese Sanna Marin si sottoporrà a #coronavirus test per problemi respiratori. Intanto lavora in remoto. - romi_andrio : RT @jeperego: La premier finlandese Sanna Marin si sottoporrà a #coronavirus test per problemi respiratori. Intanto lavora in remoto. - carlo1493 : RT @globalistIT: - solounastella : RT @globalistIT: -