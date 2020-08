Sangalli: consumi indietro di 25 anni, ripresa a rischio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non tira un’aria positiva in termini di ripresa economica e di rilancio dei consumi, in Italia, almeno stando all’allarme di Sangalli: che conferma come in questa fase i consumi siano indietro di 25 anni, con una logica conseguenza: sono a rischio tutti i parametri di ripresa. Sangalli: consumi indietro di 25 anni, ripresa economica a forte rischio “L’emergenza Covid ha riportato i consumi ai livelli più bassi degli ultimi 25 anni. Inoltre, ci preoccupa l’aumento delle spese obbligate delle famiglie – come affitti, bollette, assicurazioni – che erodono quasi il 44% dei ... Leggi su italiasera

ascochita : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Sangalli (Confcommercio): 'Consumi a livelli più bassi degli ultimi 25 anni' - romolog : RT @Confcommercio: 'L'aumento delle #speseobbligate erodono il 44% dei consumi totali comprimendo sempre più le spese libere. Per la #ripre… - AscomPv : RT @Confcommercio: 'L'aumento delle #speseobbligate erodono il 44% dei consumi totali comprimendo sempre più le spese libere. Per la #ripre… - albtali : RT @Confcommercio: 'L'aumento delle #speseobbligate erodono il 44% dei consumi totali comprimendo sempre più le spese libere. Per la #ripre… - CretellaRoberta : Allarme di Sangalli: consumi indietro di 25 anni, a rischio la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Sangalli consumi Coronavirus, Sangalli (Confcommercio): "Consumi a livelli più bassi degli ultimi 25 anni" L'HuffPost Allarme di Sangalli: consumi indietro di 25 anni, a rischio la ripresa

"L'emergenza Covid ha riportato i consumi ai livelli più bassi degli ultimi 25 anni. Inoltre, ci preoccupa l'aumento delle spese obbligate delle famiglie - come affitti, bollette, assicurazioni - che ...

Effetto Covid, spese obbligate mangiano metà consumi famiglie

(Teleborsa) - Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2020, la crisi del 2020 e gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire s ...

"L'emergenza Covid ha riportato i consumi ai livelli più bassi degli ultimi 25 anni. Inoltre, ci preoccupa l'aumento delle spese obbligate delle famiglie - come affitti, bollette, assicurazioni - che ...(Teleborsa) - Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2020, la crisi del 2020 e gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire s ...