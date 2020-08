Salvini si gioca la leadership (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il banco di prova sono le elezioni regionali. Se la sinistra perdesse due o forse tre delle regioni al voto, per il governo sarebbe difficile resistere. Ma se l'assalto alle regioni rosse fallisse o riuscisse solo a metà anche la poltrona di Salvini sarebbe meno stabile.E' passato un anno da quando, in pieno agosto, Matteo Salvini pose fine all'alleanza con i Cinque stelle. All'epoca, la Lega era in rapida ascesa, forte di un successo alle elezioni europee che l'aveva fatta balzare al 34 per cento, trasformandola nel primo partito italiano. Il movimento fondato da Umberto Bossi, in oltre trent'anni di storia, non era mai riuscito a sfiorare simili percentuali. Anzi. Quando il Capitano leghista lo ereditò da Roberto Maroni, subentrato al Senatur dopo lo scandalo dei soldi investiti in Tanzania e gli oscuri traffici del suo tesoriere, la ... Leggi su panorama

