Salvini ha la faccia tosta di dare la colpa ai commercialisti per il bonus preso dai leghisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Salvini rilascia un’intervista a Panorama in cui spiega che aspetta l’esito delle Regionali per una spallata al governo. C’è tutto il repertorio del Capitano: dagli sbarchi che aumentano all’emergenza coronavirus che non esiste. Dice persino che la Lega i 49 milioni non li ha mai visti, ma allora che cosa sta restituendo in comode rate? Nell’intervista Salvini parla anche dello scandalo del bonus 600 euro per le partite iva richiesto e incassato dai parlamentari Andrea Dara e Elena Murelli, oltre che da un discreto numero di consiglieri regionali della Lega in Veneto ma anche in Piemonte o in Emilia Romagna, tanto per ricordarne qualcuno. Il leader del Carroccio non trova di meglio per giustificare l’operato degli eletti del suo partito che dare la colpa ai ... Leggi su nextquotidiano

Salvini rilascia un’intervista a Panorama in cui spiega che ... Mi è stato spiegato che i professionisti hanno fatto la richiesta in automatico, senza chiederlo agli interessati. E che è stato ...

Salvini: "Ricorso discoteche al Tar assolutamente giusto"

No, lo faranno all'aperto, senza nessun controllo, senza che nessuno imponga la mascherina, senza che nessuno gli prenda la febbre, semplicemente si aiuta l'abusivismo. Le discoteche che hanno deciso ...

