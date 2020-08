Sagramola: “Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c’è una favorita per la B” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, si è speso non poco, di concerto con il ds, Renzo Castagnini, per risolvere il nodo allenatore. Al termine di una lunga trattativa la dirigenza rosanero ha centrato quello che di fatto era il suo primo obiettivo, ovvero l'ex tecnico di Virtus Entella, Brescia e Trapani, Roberto Boscaglia. Di seguito le dichiarazioni dell'ex manager di Vicenza e Sampdoria nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del club di Viale del Fante."C'è stato questo lungo corteggiamento che si è coronato con un accordo degli ultimi giorni. Due anni di contratto perché è coerente con un progetto più ampio, come il piano triennale che abbiamo presentato nella scorsa annata. Questo piano prevedeva il possibile raggiungimento della Serie ... Leggi su mediagol

Mediagol : Sagramola: “Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c’è una favorita per la B” - WiAnselmo : Sagramola: 'Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c'è una favorita per la B'… - Mediagol : Sagramola: 'Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c'è una favorita per la B'… -