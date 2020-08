Sagramola: “Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo la Serie B. Centro sportivo e stadio…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'amministratore delegato del palermo, Rinaldo Sagramola, introduce la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rosanero.Va in scena il Boscaglia-day al "Renzo Barbera" e l'ex manager di Vicenza, Brescia e Sampdoria si prende la briga di fare personalmente gli onori di casa."Se stiamo qui noi tutti ci siamo perché abbiamo in testa un determinato percorso altrimenti nessuno starebbe qui a perdere tempo e illudere la gente. Chi sta qui è perché ovviamente ci crede, il nostro obiettivo è riportare il Palermo in B al massimo al termine del prossimo campionato. Sappiamo come gioca il mister e si cercherà di sbagliare il meno possibile, noi siamo qua e non vogliamo perdere tempo. vogliamo fare il nostro lavoro con l'obiettivo di riuscire a conquistare qualcosa ... Leggi su mediagol

Mediagol : Sagramola: “Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo la Serie B. Centro sportivo e stadio…” - WiAnselmo : Sagramola: 'Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo la Serie B. Centro sportivo e stadio...' - Mediagol : Sagramola: 'Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo la Serie B. Centro sportivo e stadio...' - tifosipalermoit : #Boscaglia: 'Cosa mi ha spinto a scendere di categoria? ''Abbiamo scherzato in questi anni con Castagnini e Sagram… - tifosipalermoit : #Boscaglia: 'Ma Sagramola e Castagnini mi conoscono, sanno di cui abbiamo bisogno, delle caratteristiche tecniche e… -