Russiagate, il Senato conferma i contatti tra la campagna di Trump e Mosca (Di mercoledì 19 agosto 2020) Riscoppia lo scandalo Russiagate. E stavolta a dare il là alle polemiche è la relazione della commissione bipartisan guidata fino a maggio dal repubblicano Richard Burr, secondo la quale il governo russo usò i suoi rapporti con l’allora capo della campagna di Trump, Paul Manafort, e il sito WikiLeaks per aiutare l’attuale inquilino della Casa Bianca nella sua sfida contro Hillary Clinton. Un tentativo che sarebbe stato guidato direttamente da Vladimir Putin, vero ideatore della campagna di attacchi informatici che avrebbero danneggiato i democratici e Clinton. LEGGI ANCHE > Russiagate, per gli Usa non ci sono stati contatti diretti tra Conte e Barr Scandalo Russiagate, cosa ha scoperto la commissione Nelle 966 pagine ... Leggi su giornalettismo

