Russiagate, il nuovo rapporto del senato USA prometteva prove schiaccianti contro Trump. Peccato fosse basato su notizie false (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un nuovo rapporto del senato resuscita il cadavere del ‘Russiagate’ e promette nuove prove di collusione tra la campagna Trump e Mosca. Tuttavia, queste conclusioni arrivano sulla base di alcune false notizie. Martedì, il Comitato di intelligence del senato ha pubblicato il suo quinto e ultimo rapporto sulla presunta interferenza della Russia nelle elezioni del 2016 e sulla presunta ” collusione ” del presidente Donald Trump con il Cremlino. Il rapporto ricostruisce gran parte dello stesso terreno dell’indagine del “Russiagate” del consigliere speciale Robert Mueller e arriva a conclusioni ... Leggi su databaseitalia

MediasetTgcom24 : Russiagate, nuovo rapporto Usa conferma le interferenze di Mosca #Russiagate - CECILIAVERZELLA : Russiagate, il nuovo rapporto del senato USA prometteva prove schiaccianti contro Trump. Peccato fosse basato su no… - DatabaseItalia : Un nuovo rapporto del Senato resuscita il cadavere del 'Russiagate' e promette nuove prove di collusione tra la cam… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Russiagate, nuovo rapporto Usa conferma le interferenze di Mosca #Russiagate - compatoo2 : RT @capricorne_o: Russiagate, nuovo rapporto Usa conferma le interferenze di Mosca - Tgcom24 Neppure il risultato delle elezioni è ora affi… -

Ultime Notizie dalla rete : Russiagate nuovo

TGCOM

Qualcuno era addirittura perplesso sul fatto di giocare la carta Bill in epoca #Metoo, con la coda della vicenda Epstein, nella quale è spuntata come una bomba a orologeria una nuovo foto mentre ...Il Senato Usa ha diffuso il primo rapporto bipartisan sul Russiagate, confermando dopo tre anni di indagini ... da Donald Trump come "caccia alle streghe", mentre secondo il nuovo rapporto alcuni suoi ...