Rubano prodotti ittici al supermercato: denunciata coppia di coniugi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – "Furto aggravato": è questo il reato di cui dovrà rispondere una coppia di coniugi sessantenni, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Solofra. Muniti di mascherina e guanti, avevano fatto spesa in un supermercato della città conciaria. Ma oltre agli alimenti posti nel carrello, aveva occultato nelle loro borse dei costosi prodotti ittici dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio. Il furto non è però sfuggito al personale del supermercato che ha subito allertato i Carabinieri. La pattuglia, già impegnata in quell'area nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Solofra al fine di garantire sicurezza e ...

Raid nella notte, colpito un’attività di generi alimentari a Castellammare di Stabia. Ignoti hanno approfittato dell’oscurità della notte per forzare la saracinesca del negozio di via Nocera specializ ...

ALESSANDRIA. La Polizia ha arrestato un uomo colto in flagranza mentre rubava dei prodotti all’interno di un negozio. Nei giorni scorsi una volante della Questura di Alessandria è intervenuta in ...

